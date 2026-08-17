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Maru Campos se pronuncia sobre retiro de visa a Andy López en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua afirmó que tener visa es un privilegio y que quienes se vinculan con el crimen organizado deben asumir responsabilidades.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 02:23 p.m.
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Maru Campos se pronuncia sobre retiro de visa a Andy López en Chihuahua
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      Durante este lunes la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció en relación al retiro de la visa de Andy López Beltrán en días atrás.


      En atención a medios de comunicación en Chihuahua, afirmó que no se trata de una situación nueva, pues quienes juegan con el crimen organizado juegan con fuego y en este caso se quemaron, ya que tener una visa no es un derecho, sino un privilegio.

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      "Las personas que juegan con el crimen organizado, las personas que están involucrados en hechos delictivos en Estados Unidos, otorgar la visa, no es un derecho, es un privilegio. Y bueno pues ellos jugaron con fuego y se quemaron, entonces creo que tienen que asumir las responsabilidades", dijo Maru Campos este día.
      En ese sentido, afirmó que su administración seguirá pugnando por el gobierno de la vida, donde se respete y los gobernantes estén libres de cualquier acuerdo o relación con el crimen organizado.
      Recordó que hace unas semanas el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa se buscaba que los candidatos del 2027 no tuvieran injerencia con el crimen organizado, propuesta que fue rechazada por Morena.
      "Seguimos hablando otra vez de que Morena es este partido de la muerte, es este partido de la mentira y son hecho que se van juntando para decirle a los chihuahuenses que despertemos, y que nos démonos cuenta que necesitamos proteger a nuestras familias y necesitamos seguir teniendo gobiernos humanistas", agregó.

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