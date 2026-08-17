Detienen a cuatro con sustancias ilícitas en la Huasteca

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TAMASOPO.- En diferentes acciones, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cuatro personas debido a que traían sustancias ilícitas.

Detención de personas con drogas en Axtla de Terrazas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, en el municipio de Axtla de Terrazas, fueron detenidos Luis "N", de 18 años de edad, y Oliveria "N", de 45 años.

Ambos fueron interceptados en la zona urbana y, al efectuarles una inspección de seguridad, les encontraron varias dosis de marihuana y de "cristal".

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Captura en tramo Los Cuates-Tambaca y aseguramiento de drogas

Posteriormente, en una segunda intervención realizada en el tramo Los Cuates-Tambaca, fueron detenidos Salvador "N", de 27 años, y Raúl "N", de 22 años.

Según la dependencia, de acuerdo con información de inteligencia, ambos estarían relacionados con un grupo generador de violencia, y les aseguraron dosis de marihuana, "cristal", cocaína y "crack".

Las cuatro personas detenidas, así como las sustancias e indicios asegurados, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.