EU cambia estatus en prisión de exsecretario de Seguridad en Sinaloa

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Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya no se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

En su registro, El BOP indica que el general en retiro dejó de estar bajo custodia desde el pasado 11 de agosto.

Eso no significa que Mérida Sánchez, acusado por la Justicia estadounidense de presuntos vínculos con "Los Chapitos", esté libre. Podría, más bien, indicar un traslado de prisión, o una posible negociación con las autoridades.

Mérida Sánchez, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos en mayo pasado, se encontraba retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

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