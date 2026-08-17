logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

EU cambia estatus en prisión de exsecretario de Seguridad en Sinaloa

Mérida Sánchez, acusado por presuntos vínculos con Los Chapitos, podría haber sido trasladado o estar en negociación con autoridades

Por El Universal

Agosto 17, 2026 02:38 p.m.
A
EU cambia estatus en prisión de exsecretario de Seguridad en Sinaloa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya no se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

      En su registro, El BOP indica que el general en retiro dejó de estar bajo custodia desde el pasado 11 de agosto.

      Eso no significa que Mérida Sánchez, acusado por la Justicia estadounidense de presuntos vínculos con "Los Chapitos", esté libre. Podría, más bien, indicar un traslado de prisión, o una posible negociación con las autoridades.

      Mérida Sánchez, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos en mayo pasado, se encontraba retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Hay evidencia "abundante" contra general mexicano: jueza

      La corte de EU fijó el 4 de agosto como próxima audiencia

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EU cambia estatus en prisión de exsecretario de Seguridad en Sinaloa
      EU cambia estatus en prisión de exsecretario de Seguridad en Sinaloa

      EU cambia estatus en prisión de exsecretario de Seguridad en Sinaloa

      SLP

      El Universal

      Mérida Sánchez, acusado por presuntos vínculos con Los Chapitos, podría haber sido trasladado o estar en negociación con autoridades

      Planeó matar a su exnovia en ChatGPT; lo reportan al FBI
      Planeó matar a su exnovia en ChatGPT; lo reportan al FBI

      Planeó matar a su exnovia en ChatGPT; lo reportan al FBI

      SLP

      EFE

      El usuario reveló amenazas, compra de armas y seguimiento de los movimientos de la víctima

      Huracán Lala se debilita a su paso por Hawái
      Huracán Lala se debilita a su paso por Hawái

      Huracán Lala se debilita a su paso por Hawái

      SLP

      EFE

      Incendios cobraron dos vidas en Grecia
      Incendios cobraron dos vidas en Grecia

      Incendios cobraron dos vidas en Grecia

      SLP

      AP

      Países de Europa son asolados por los incendios forestales, que arrasan cientos de hectáreas