EU cambia estatus en prisión de exsecretario de Seguridad en Sinaloa
Mérida Sánchez, acusado por presuntos vínculos con Los Chapitos, podría haber sido trasladado o estar en negociación con autoridades
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, ya no se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP).
En su registro, El BOP indica que el general en retiro dejó de estar bajo custodia desde el pasado 11 de agosto.
Eso no significa que Mérida Sánchez, acusado por la Justicia estadounidense de presuntos vínculos con "Los Chapitos", esté libre. Podría, más bien, indicar un traslado de prisión, o una posible negociación con las autoridades.
Mérida Sánchez, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos en mayo pasado, se encontraba retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hay evidencia "abundante" contra general mexicano: jueza
La corte de EU fijó el 4 de agosto como próxima audiencia
no te pierdas estas noticias
EU cambia estatus en prisión de exsecretario de Seguridad en Sinaloa
El Universal
Mérida Sánchez, acusado por presuntos vínculos con Los Chapitos, podría haber sido trasladado o estar en negociación con autoridades
Planeó matar a su exnovia en ChatGPT; lo reportan al FBI
EFE
El usuario reveló amenazas, compra de armas y seguimiento de los movimientos de la víctima