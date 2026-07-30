Aseguran a 36 personas por diversos delitos

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En las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal detuvo a 36 personas por su presunta participación en diferentes hechos constitutivos de delito. Esto, en dispositivos de seguridad y vigilancia desplegados en los 59 municipios.

Además, la corporación informó del aseguramiento de cientos de dosis de drogas, artefactos conocidos como "ponchallantas" y vehículos relacionados con actividades ilícitas.

Durante estas acciones, la policía incautó 166 dosis de la droga conocida como "cristal", 151.5 gramos de marihuana, 38 artefactos conocidos como "ponchallantas", y fueron recuperados tres vehículos con reporte de robo y otros tres quedaron asegurados por su probable participación en hechos delictivos.

La Guardia Civil Estatal informó asimismo que mantiene en las cuatro regiones patrullajes, filtros de inspección, recorridos de proximidad y acciones coordinadas que permiten inhibir conductas delictivas.

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