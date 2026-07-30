Aseguran a 36 personas por diversos delitos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal detuvo a 36 personas por su presunta participación en diferentes hechos constitutivos de delito. Esto, en dispositivos de seguridad y vigilancia desplegados en los 59 municipios.
Además, la corporación informó del aseguramiento de cientos de dosis de drogas, artefactos conocidos como "ponchallantas" y vehículos relacionados con actividades ilícitas.
Durante estas acciones, la policía incautó 166 dosis de la droga conocida como "cristal", 151.5 gramos de marihuana, 38 artefactos conocidos como "ponchallantas", y fueron recuperados tres vehículos con reporte de robo y otros tres quedaron asegurados por su probable participación en hechos delictivos.
La Guardia Civil Estatal informó asimismo que mantiene en las cuatro regiones patrullajes, filtros de inspección, recorridos de proximidad y acciones coordinadas que permiten inhibir conductas delictivas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Aprehenden a presunto responsable de homicidio en la Simón Díaz
Redacción
La FGE ejecutó la orden tras las investigaciones desde 2024
Cae otro "diablero" de Abastos con más de 100 dosis de drogas
Redacción
El detenido fue certificado médicamente y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado
Por sujeto armado, policías de Soledad ingresaron a vivienda: GCM
Redacción
El hombre de 31 años fue detenido tras ser sorprendido, también, con una motocicleta robada en La Virgen