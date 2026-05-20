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Seguridad

Aseguran más de dos kilos de mota en un día

Por Redacción

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran más de dos kilos de mota en un día

La Guardia Civil Estatal detuvo en las últimas horas a 38 personas a lo largo del territorio potosino, presuntamente relacionadas con distintas conductas que vulneran la paz y el orden público.

Como resultado de estos operativos, los agentes estatales aseguraron 106 dosis de "cristal", 2 kilos con 658 kilogramos de marihuana, cuatro dosis de cocaína, 28 artefactos conocidos como "ponchallantas", así como numerario por un monto de 32 mil 400 pesos, presuntamente vinculado a actividades ilícitas.

Las personas detenidas, así como lo asegurado, fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones y la determinación de su situación jurídica conforme a derecho.

Dentro de su informe, la SSPCE refrendó su "compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad y prevención, mediante acciones coordinadas".

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