logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Fotogalería

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Asesinan a taxista en la colonia Simón Díaz

Homicidio en calle Marconi moviliza a corporaciones

Por Redacción

Marzo 27, 2026 07:27 a.m.
A
Zona acordonada tras ataque

Zona acordonada tras ataque

Un taxista fue asesinado a balazos la madrugada de este viernes en la colonia Simón Díaz, al sur de la capital potosina.

Los hechos se registraron antes de las 04:00 horas, cuando el conductor de un taxi circulaba sobre la calle Marconi y fue sorprendido por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el conductor perdió la vida en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron la zona para preservar indicios, mientras que agentes de la Policía de Investigación iniciaron las diligencias correspondientes y la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asesinan a taxista en la colonia Simón Díaz
Asesinan a taxista en la colonia Simón Díaz

Asesinan a taxista en la colonia Simón Díaz

SLP

Redacción

Homicidio en calle Marconi moviliza a corporaciones

Sorprenden a mujer que vendía droga en San Ángel
Sorprenden a mujer que vendía droga en San Ángel

Sorprenden a mujer que vendía droga en San Ángel

SLP

Redacción

Hampón robaba cable eléctrico de inmueble
Hampón robaba cable eléctrico de inmueble

Hampón robaba cable eléctrico de inmueble

SLP

Redacción

El dueño lo sorprendió y pidió ayuda a la Policía para que lo arrestaran

Carambola en SNM deja sólo daños materiales
Carambola en SNM deja sólo daños materiales

Carambola en SNM deja sólo daños materiales

SLP

Redacción