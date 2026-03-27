Asesinan a taxista en la colonia Simón Díaz

Un taxista fue asesinado a balazos la madrugada de este viernes en la colonia Simón Díaz, al sur de la capital potosina.

Los hechos se registraron antes de las 04:00 horas, cuando el conductor de un taxi circulaba sobre la calle Marconi y fue sorprendido por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, el conductor perdió la vida en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron la zona para preservar indicios, mientras que agentes de la Policía de Investigación iniciaron las diligencias correspondientes y la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

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