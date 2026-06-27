Ejecutan a cuatro durante jornada violenta en La Pila

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En dos ataques casi simultáneos en la delegación La Pila, dos hombres y dos mujeres fueron ejecutados por maleantes armados, una pareja fue acribillada en la carretera a México y la entrada a la delegación, en tanto que la otra pareja fue asesinada también en la calle Barrón de la misma demarcación.

Inicialmente, a primera hora de este viernes, se reportó un ataque armado en contra de un hombre y una mujer, quienes quedaron sin vida en un puesto de tacos en la carretera a México, en la entrada a la delegación.

Casi enseguida, a las corporaciones policiales se reportó otro ataque, en donde los delincuentes armados irrumpieron en el número 395 de la calle Barrón, en donde asesinaron a un hombre identificado como Saúl, de 29 años de edad, así como a su pareja de nombre Estrella, los cuales recibieron múltiples balazos y acabaron sin vida en el sitio.

Luego de los reportes, a los dos puntos de los hechos se desplazaron elementos policiales, tanto de la Policía de Investigación como de la Guardia Civil Estatal, quienes montaron un intenso operativo en la zona sin que de momento pudieran atrapar a los responsables.

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A raíz de los hechos, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes, ate los ataques suscitados en la delegación La Pila, de la Capital Potosina.

Los Servicios Periciales acudieron a la calle Barrón, donde procesaron el área en busca de indicios y trasladaron los cuerpos del hombre una mujer al Servicio Médico Legista, lo mismo hicieron con la pareja ejecutada en la carretera.

Por ahora la institución mantiene las labores de procuración de justicia y continuará con los actos de investigación en campo hasta esclarecer lo sucedido y llevar ante la autoridad respectiva a quien o quienes resulten responsables de estos hechos.