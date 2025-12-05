logo pulso
Seguridad

Le dan tres años de cárcel por echar bala en un motel

El sujeto fue capturado y remitido a la FGR, la cual aportó pruebas ante el juez

Por Redacción

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Juan “M”, por su responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

     De acuerdo con los hechos, elementos de la Guardia Civil atendieron un reporte del Servicio de emergencias 911 y se trasladaron a un motel, ubicado en la carretera a México, donde la encargada del lugar manifestó que en una de las habitaciones se habían realizado detonaciones.

    Los elementos ingresaron a la habitación y al abrir la puerta observaron al imputado, quien portaba un arma de fuego con un cargador abastecido con seis cartuchos, siete casquillos percutidos y observaron orificios en el techo de la habitación, por lo que Juan “M” quedó detenido.

     El detenido, arma, cartucho y cargadores asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal y posteriormente el juez de control dictó auto de vinculación a proceso en procedimiento abreviado e impuso una sentencia condenatoria de tres años tres meses de prisión y el pago de una multa por la cantidad de 60 UMAS, contra Juan “M”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


     Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.

