Atrapan a 3 presuntos “narcos”en V. de Arriaga

En operativos realizados por nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Villa de Arriaga, se detuvo a Víctor “N” de 20 años y a Karen “N” de 22 años, asegurándoles un automóvil Nissan Versa modelo 2016 utilizado como taxi con número económico 0024.

A los presuntos, se les aseguró ocho dosis de “cristal”, dos bolsas de marihuana y dos dosis de cocaína en la zona centro del municipio señalado.

Al continuar con los dispositivos preventivos y de seguridad en la zona Altiplano, las fuerzas del orden estatal, aseguraron en la colonia La Herradura del municipio de Villa de Arriaga a Juan “N” de 23 años.

El señalado llevaba consigo cuatro bolsas con marihuaha, tres bolsas de plástico con cigarros de marihuana y tres dosis de “cristal”, además de una motocicleta Italika modelo 2022 color negro con azul.

Las acciones permanentes de la Guardia Civil Estatal en cada uno de los 59 municipios, permite que la entidad sea una de las más seguras del país.