Atrapan a depravado que acosó a una mujer

Un sujeto que le hizo tocamientos insanos a una mujer en la avenida Reforma, fue detenido por los mismos testigos que lo entregaron a elementos de la Policía Municipal para que fuera remitido ante el Ministerio Público.

De acuerdo al reporte, una mujer de 29 años denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de un hombre que le hizo tocamientos cuando ella se desplazaba en la zona de avenida Reforma y la calle 16 de septiembre. Ante el hecho, varios transeúntes se detuvieron para someter al sujeto y alertar a las autoridades.

Enseguida, la parte afectada se dirigió al botón de ayuda ubicado en las inmediaciones del mercado República para solicitar la presencia policial y detener al implicado.

Los agentes atendieron de inmediato el llamado, realizando la detención de Eduardo “N” de 47 años, señalado por la probable comisión del delito de acoso sexual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente se trasladó al detenido al Juzgado Cívico para la certificación médica y posteriormente fue canalizado a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se deslindarán responsabilidades.