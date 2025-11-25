logo pulso
Seguridad

Vuelca tráiler que transportaba ganado

Por Redacción

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Un tráiler que transportaba ganado en pie se salió del camino y volcó en el libramiento Valles-Tamuín.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes, en el kilómetro 84 de la carretera de cuota, tramo La Pitahaya–La Calera.

Jorge Flores Santiago, con domicilio en el municipio de San Vicente, manejaba un tráiler marca Kenworth color blanco con caja ganadera, en el que transportaba varias vacas.

Circulaba con dirección de San Luis Potosí hacia el municipio de Tamuín, pero presuntamente, a causa de una falla mecánica, perdió el control de la unidad y se salió del camino hacia la derecha, cayendo a la cuneta y volcando sobre su costado derecho.

Jorge viajaba acompañado de un hombre identificado como Juan Gilberto Villegas; ambos resultaron ilesos.

Al lugar del accidente llegaron trabajadores de Caminos y Puentes Federales, quienes se encargan del mantenimiento de ese tramo carretero. Ellos brindaron apoyo vial mientras arribaban elementos de la Guardia Nacional.

El ganado sería trasladado a otro tráiler y, posteriormente, con el apoyo de grúas, la unidad accidentada sería retirada del sitio.

