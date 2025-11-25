¡SI SE PUDO!
Los más perseverantes atletas alcanzaron el triunfo en la carrera de aniversario del Club Deportivo Potosino que resultó todo un éxito.
La justa reunió a destacados corredores, tanto del lugar anfitrión, como de los clubes deportivos y sociales de la localidad, grupos e independientes.
Así, en medió de la satisfacción, el orgullo y la alegría por el esfuerzo realizado con sus mejores tiempos, los triunfadores fueron premios en la ceremonia, donde compartieron el éxito obtenidos con la familia y compañeros.
