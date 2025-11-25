¡SI SE PUDO!

logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
Los más perseverantes atletas alcanzaron el triunfo en la carrera de aniversario del Club Deportivo Potosino que resultó todo un éxito.

La justa reunió a destacados corredores, tanto del lugar anfitrión, como de los clubes deportivos y sociales de la localidad, grupos e independientes.

Así, en medió de la satisfacción, el orgullo y la alegría por el esfuerzo realizado con sus mejores tiempos, los triunfadores fueron premios en la ceremonia, donde compartieron el éxito obtenidos con la familia y compañeros.

EN LA CARRERA DEL 85 ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

¡ESFUERZO Y ENERGÍA DE CORREDORES!

