Atrapan a depredador sexual en Santa María
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El pasado mayo, en Santa María del Río, nuevamente una persona menor de edad fue abusada sexualmente por un hombre de 36 años.
Durante las últimas horas, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Víctor "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en mayo de 2026, en el Barrio La Trinidad, cuando la víctima se encontraba en su domicilio y presuntamente fue tocada de forma lasciva por el señalado. Posteriormente, la madre de la agraviada acudió ante la autoridad para denunciar lo ocurrido.
Tras ello y derivado de las diligencias realizadas por la autoridad investigadora, un Juez de Control emitió la orden de aprehensión correspondiente, por lo que agentes capturaron a Víctor "N" y le hicieron saber el contenido del mandamiento judicial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Posteriormente, el señalado fue trasladado a la capital potosina para realizar los trámites correspondientes y certificar su integridad física. Finalmente, ingresó al Centro Estatal de Reclusión No. 1, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
no te pierdas estas noticias
Taxista se estrella con urbano en avenida México
Redacción
El choque ocurrió a la altura de la calle Ahuehuete sin reporte de heridos
Nueve años de cárcel, a violador de una menor
Huasteca Hoy
El acusado aceptó su responsabilidad y solicitó procedimiento abreviado durante el proceso penal
Vuelca taxista en Ciudad Valles; hay dos lesionados
Huasteca Hoy
El conductor habría perdido el control por una falla mecánica e invadido el carril contrario