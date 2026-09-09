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Atrapan a depredador sexual en Santa María

Por Redacción

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a depredador sexual en Santa María
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      El pasado mayo, en Santa María del Río, nuevamente una persona menor de edad fue abusada sexualmente por un hombre de 36 años.

      Durante las últimas horas, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Víctor "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado.

      De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en mayo de 2026, en el Barrio La Trinidad, cuando la víctima se encontraba en su domicilio y presuntamente fue tocada de forma lasciva por el señalado. Posteriormente, la madre de la agraviada acudió ante la autoridad para denunciar lo ocurrido.

      Tras ello y derivado de las diligencias realizadas por la autoridad investigadora, un Juez de Control emitió la orden de aprehensión correspondiente, por lo que agentes capturaron a Víctor "N" y le hicieron saber el contenido del mandamiento judicial.

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      Posteriormente, el señalado fue trasladado a la capital potosina para realizar los trámites correspondientes y certificar su integridad física. Finalmente, ingresó al Centro Estatal de Reclusión No. 1, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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