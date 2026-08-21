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Seguridad

Atrapan a presunto homicida de Tamuín

En 2023, el sospechoso habría entrado a un domicilio para atacar a tiros a su víctima

Por Redacción

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a presunto homicida de Tamuín
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      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en un sujeto señalado por el delito de homicidio calificado. Se trata de Jorge "N", presunto responsable por hechos ocurridos en Tamuín.

      Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2023, cuando el imputado y otro individuo arribaron en motocicleta a un domicilio ubicado en la colonia Doctor Salvador Nava Martínez, en el municipio referido. Jorge "N" habría ingresado portando un arma de fuego y realizó diversos disparos contra la víctima, que derivaron en su fallecimiento, para posteriormente huir del lugar.

      De acuerdo con la comunicación oficial, la detención se concretó mediante un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, luego de que autoridades de esa entidad informaran sobre la localización y aseguramiento del señalado. Tras corroborar su identidad y la vigencia del mandamiento judicial, agentes potosinos acudieron al municipio de Pánuco para realizar el procedimiento de entrega-recepción.

      Ambas entidades mantienen abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con el imputado, ya que presuntamente se encuentra vinculado a otros hechos delictivos en compañía de más personas; por ello, el intercambio de información entre ambas fiscalías permitió su localización y captura.

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      El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Coordinación de Aprehensiones, quienes trasladaron al detenido a Ciudad Valles para ponerlo a disposición del Juez de control que definirá su situación jurídica.

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