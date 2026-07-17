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Atrapan a presunto homicida local

Por Redacción

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a presunto homicida local
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      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Andrés "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de hechos registrados en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

      De acuerdo con las investigaciones, en abril de 2025, durante una convivencia en la colonia Villa Alborada, el imputado presuntamente lesionó con un arma punzocortante a la víctima tras una discusión; posteriormente, ésta perdió la vida mientras recibía atención médica.

      En las últimas horas, agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Unidad de Homicidios, ejecutaron el mandamiento judicial en la colonia El Aguaje, de la capital potosina, en cumplimiento a una orden librada por un Juez de control, a solicitud del agente del Ministerio Público.

      El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica.

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