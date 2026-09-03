logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atropelló a un peatón por escapar de la poli

Por Redacción

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Atropelló a un peatón por escapar de la poli
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En la colonia El Morro, en Soledad, un joven que huyó de la policía a bordo de su motocicleta terminó atropellando a un peatón y finalmente fue detenido.

      Por el probable delito contra la seguridad de tránsito vehicular, agentes de la Guardia Civil Municipal detuvieron a Gilberto "N", de 22 años, luego de que presuntamente condujera de manera riesgosa y pusiera en riesgo la integridad de peatones.

      Esta persona fue detectada por oficiales municipales, cuando circulaba a bordo de una motocicleta a exceso de velocidad, ignorando un semáforo en rojo y las indicaciones de alto de los oficiales.

      Durante su huida, esta persona invadió una banqueta peatonal originando un accidente donde un joven de 19 años resultó atropellado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al ser un riesgo para sí mismo, otros conductores y peatones, Gilberto "N" fue detenido y puesto a disposición de la autoridad, quedando bajo resguardo una motocicleta Italika, color negro con amarillo, sin placas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Dos personas reciben cuatro años de prisión por portación de arma en Ciudad Fernández
        Dos personas reciben cuatro años de prisión por portación de arma en Ciudad Fernández

        Dos personas reciben cuatro años de prisión por portación de arma en Ciudad Fernández

        SLP

        Redacción

        El juez federal impuso multa y condena condicional tras proceso iniciado por la Fiscalía General de la República.

        Hallan presunto cuerpo de Tatiana Vanessa en Villa de Reyes
        Hallan presunto cuerpo de Tatiana Vanessa en Villa de Reyes

        Hallan presunto cuerpo de Tatiana Vanessa en Villa de Reyes

        SLP

        El Universal

        La Fiscalía General de San Luis Potosí continúa con la investigación tras el reporte de desaparición de la joven.

        Conductora se impacta en contención de carretera a Rioverde
        Conductora se impacta en contención de carretera a Rioverde

        Conductora se impacta en contención de carretera a Rioverde

        SLP

        Redacción

        Paramédicos de Protección Civil de Soledad atendieron a la mujer sin requerir traslado hospitalario

        Indaga FGE si restos en Villa de Reyes son de colombiana desparecida
        Indaga FGE si restos en Villa de Reyes son de colombiana desparecida

        Indaga FGE si restos en Villa de Reyes son de colombiana desparecida

        SLP

        Rubén Pacheco

        Se realizará necropsia para confirmar identidad y causa de la muerte