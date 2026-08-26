Automóvil en sentido contrario protagoniza choque en Himno Nacional
Una camioneta Honda impactó a un Nissan Tsuru cuando este salía de una gasolinería para incorporarse a la calle María Griber
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Un automóvil que circulaba en sentido contrario sobre la avenida Himno Nacional fue impactado por otro vehículo la noche del martes.
El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando el conductor de un Nissan Tsuru blanco salió de una gasolinería e intentó incorporarse a la calle María Griber, en la colonia Himno Nacional.
En ese momento, una camioneta Honda que transitaba por la avenida con dirección a la glorieta Tatanacho chocó contra el automóvil.
Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. No se proporcionó información sobre personas lesionadas.
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