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Seguridad

Automóvil en sentido contrario protagoniza choque en Himno Nacional

Una camioneta Honda impactó a un Nissan Tsuru cuando este salía de una gasolinería para incorporarse a la calle María Griber

Por Redacción

Agosto 26, 2026 09:45 a.m.
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Automóvil en sentido contrario protagoniza choque en Himno Nacional
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      Un automóvil que circulaba en sentido contrario sobre la avenida Himno Nacional fue impactado por otro vehículo la noche del martes.

      El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando el conductor de un Nissan Tsuru blanco salió de una gasolinería e intentó incorporarse a la calle María Griber, en la colonia Himno Nacional.

      En ese momento, una camioneta Honda que transitaba por la avenida con dirección a la glorieta Tatanacho chocó contra el automóvil.

      Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. No se proporcionó información sobre personas lesionadas.

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