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Nacional

Caen dos con 18 kilos de fentanilo y heroína en Sonora

La droga estaba oculta en un compartimento de un autobús que circulaba por una carretera de Hermosillo

Por El Universal

Agosto 26, 2026 07:48 a.m.
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Caen dos con 18 kilos de fentanilo y heroína en Sonora
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      Dos hombres fueron detenidos en una carretera de Hermosillo, Sonora con 10 kilos de fentanilo y 8 kilos de heroína ocultos en el compartimento de un autobús, de acuerdo con información compartida por el Gabinete de Seguridad.

      Por medio de redes sociales, las autoridades federales informaron que el decomiso de droga forma parte de trabajos de investigación y vigilancia en carreteras de la entidad.

      En las acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      "Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las acciones coordinadas para afectar las capacidades operativas de los grupos delictivos y evitar que estas sustancias lleguen a la población", aseguró el Gabinete en su cuenta de X.

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