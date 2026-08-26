Sheinbaum estrena miniserie documental por su Segundo Informe

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Como parte de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estrenó la miniserie documental "Con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo".

A través de redes sociales y transmitido en canales públicos se estrenó el episodio uno de esta miniserie documental: "La patria se ama y se defiende".

"Y también en los medios públicos va a salir un documental que hicieron algunos compañeros aquí del Gobierno. Tuvieron la asesoría honorífica —para que no anden...— de Epigmenio Ibarra. Les voy a pasar un pedacito porque realmente quedó muy bonito", expresó en su conferencia mañanera del martes.

En las imágenes se observa cómo la Presidenta inicia su día en Palacio Nacional con la reunión del gabinete de Seguridad y los trabajos de los elementos del Ejército, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Guardia Nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Presidenta destaca en el documental el trabajo en territorio en distintos estados de los funcionarios públicos y de ella.

"Ustedes son el gobierno de México. Ustedes son quienes mantienen al gobierno de la transformación. Ustedes son quienes defienden al pueblo de México. Ustedes son quienes representan eso que el pueblo de México ha construido con tanto esfuerzo durante tantas décadas", expresa.

También se observan imágenes del "amor a la naturaleza" y "el amor por la Patria".

El primer episodio tiene una duración de 42 minutos y destaca los cuatro ejes de la estrategia de Seguridad, además que reconoce a secretarios como Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, entre otros.

También se rescatan fragmentos de sus mañaneras en los que rechaza la injerencia de Estados Unidos, y defiende la independencia y la soberanía: "No somos herederos de los que se arrodillan frente a los poderosos para dominar a México".

En el video habla también de su faceta como mamá, esposa, abuela y "ciudadana que camina por la calle en la medida de lo posible".