Tamaulipas propone llevar sus estaciones seguras a las carreteras del país

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REYNOSA, Tamps.- El Congreso de Tamaulipas está solicitando a tres secretarías federales se replique el modelo de estaciones seguras implementado en este estado para garantizar al transporte de carga y de personas, transitar de manera protegida por el país.

Gerardo Peña Flores, diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Partido Acción Nacional, informó que se aprobó el punto de acuerdo que propuso para que las secretarías de Seguridad Pública Ciudadana, de Comunicaciones y Transportes y la de Hacienda y Crédito Público implementen este exitoso modelo que se creó en Tamaulipas.

"El modelo consiste en instalar estaciones con kilómetros de distancia y que desde pasadas administraciones, mejoraron considerablemente el tránsito carretero, en las cuales se cuenta con presencia de unidades y elementos altamente equipados y capacitados pasando controles de confianza".

Tamaulipas cuenta con 29 estaciones seguras y vigilancia las 24 horas con cámaras, así como con sanitarios de uso público y área de descanso.

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Recientemente, se inauguraron 4 estaciones seguras en Camargo, Miguel Alemán, Reynosa y Valadeces.

Por medio de estos equipos, se patrullan los tramos entre una y otra estación y de esa forma se recupera el control territorial de la ley y el orden, manifestó el diputado.