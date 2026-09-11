Por robo de $700 mil, ladrón es aprehendido

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Un sujeto que le robó 700 mil pesos a cliente en un banco de la Central de Abastos, fue capturado por elementos de la Policía de Investigación, luego de que realizaron las indagatorias sobre el hecho relacionado e identificaron a un probable responsable.

Fue en la Central de Abastos, donde el imputado, en compañía de una mujer, despojó a un cuentahabiente que iba a depositar 700 mil pesos en una sucursal bancaria de la zona. Para lograr lo anterior, dichas personas presuntamente solicitaron a la víctima salir de la sucursal con el engaño de que los ayudara a llenar unos cheques.

Ya en el exterior, le habrían despojado de una mochila con el efectivo, producto de la venta de su negocio, en hechos ocurridos el pasado 30 de julio de este año.

Este suceso fue integrado por la Fiscalía General del Estado que, una vez que lo judicializó, obtuvo la orden de aprehensión contra Rodrigo "N", de 52 años, la cual fue cumplimentada al interior del centro penitenciario donde ya se encontraba detenido este sujeto por otro delito.

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El señalado fue notificado de que en las próximas horas enfrentará su audiencia inicial por el delito de robo calificado, donde agentes Fiscales continuarán con las acciones penales respectivas.

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Sobre el caso, aún falta por capturar a la mujer que también participó en el atraco, por lo que continúan las investigaciones para dar con su paradero.