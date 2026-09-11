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Seguridad

Apresan a individuo por violación a una menor

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Apresan a individuo por violación a una menor
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      La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión contra Sixto "N", de 24 años, por su probable participación en el delito de violación equiparada específica, en agravio de una persona menor de edad.

      Este caso se suscitó en los primeros días de septiembre de 2026, en el municipio de Ciudad del Maíz, donde el ahora detenido habría trasladado a la persona agraviada desde el domicilio en el que habitaba con sus padres, hacia un inmueble ubicado en el ejido La Calzada de San Rafael, donde presuntamente la agredió sexualmente.

      Tras conocer lo sucedido, familiares de la afectada acudieron ante el Ministerio Público para presentar la denuncia respectiva. Como resultado de las investigaciones, un Juez libró el mandamiento respectivo; mismo que fue cumplimentado en la Zona Centro del municipio.

      Posteriormente, el detenido fue trasladado a Rioverde, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que determine su situación jurídica conforme a derecho.

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      En su informe, la Fiscalía refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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