Cae tercer implicado en homicidio de estudiante de la UASLP

La Fiscalía General del Estado detuvo a un tercer sospechoso relacionado con el homicidio de un estudiante de Estomatología, asesinado el pasado 8 de noviembre durante un intento de despojo de vehículo en la capital potosina.

De acuerdo con la indagatoria, la víctima fue atacada con arma de fuego cuando presuntos delincuentes intentaron arrebatarle su automóvil. Por este caso, dos personas ya habían sido detenidas y se encuentran vinculadas a proceso por el delito de homicidio.

Las líneas de investigación permitieron identificar a Ángel "N" como otro probable partícipe. Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión y lo aseguraron para ponerlo a disposición de la autoridad ministerial.

La Fiscalía informó que en las próximas horas el detenido será presentado ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica en audiencia inicial.

