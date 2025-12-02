Cae tercer implicado en homicidio de estudiante de la UASLP
La Fiscalía detuvo a Ángel "N", señalado como partícipe en el ataque ocurrido durante un intento de robo de vehículo
La Fiscalía General del Estado detuvo a un tercer sospechoso relacionado con el homicidio de un estudiante de Estomatología, asesinado el pasado 8 de noviembre durante un intento de despojo de vehículo en la capital potosina.
De acuerdo con la indagatoria, la víctima fue atacada con arma de fuego cuando presuntos delincuentes intentaron arrebatarle su automóvil. Por este caso, dos personas ya habían sido detenidas y se encuentran vinculadas a proceso por el delito de homicidio.
Las líneas de investigación permitieron identificar a Ángel "N" como otro probable partícipe. Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión y lo aseguraron para ponerlo a disposición de la autoridad ministerial.
La Fiscalía informó que en las próximas horas el detenido será presentado ante un juez de control, quien definirá su situación jurídica en audiencia inicial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A proceso, los detenidos por homicidio de Jorge Eduardo
Les formularon debidamente la imputación por el delito de homicidio
no te pierdas estas noticias
Cae tercer implicado en homicidio de estudiante de la UASLP
Redacción
La Fiscalía detuvo a Ángel "N", señalado como partícipe en el ataque ocurrido durante un intento de robo de vehículo
Choca transporte de personal; un muerto y nueve lesionados
Redacción
La unidad impactó a un tráiler en la comunidad de Machado, Villa de Reyes