Cae un criminal armado en Tamuín

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un presunto criminal fue detenido en Tamuín por elementos de la Guardia Civil Estatal. Le fueron aseguradas múltiples dosis de droga y un par de armas.

De acuerdo con la comunicación oficial, esto fue resultado de los operativos permanentes de seguridad y vigilancia y del operativo de blindaje Escudo Huasteco.

Durante la intervención, los elementos estatales le localizaron a Alberto "N", de 29 años, diversas bolsas con marihuana, con un peso aproximado de 280 gramos, así como dosis de una sustancia con características similares a la droga "cristal", las cuales habrían de ser distribuidas. Además, aseguraron dos armas de fuego cortas y una larga, cargadores y cartuchos.

Con estas acciones, aseguró el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene el despliegue operativo en las cuatro regiones, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad, con labores de prevención, vigilancia y reacción.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí