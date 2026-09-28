Cae un criminal armado en Tamuín
En un operativo en el municipio, la Estatal dio con un supuesto integrante de una estructura delictiva
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Un presunto criminal fue detenido en Tamuín por elementos de la Guardia Civil Estatal. Le fueron aseguradas múltiples dosis de droga y un par de armas.
De acuerdo con la comunicación oficial, esto fue resultado de los operativos permanentes de seguridad y vigilancia y del operativo de blindaje Escudo Huasteco.
Durante la intervención, los elementos estatales le localizaron a Alberto "N", de 29 años, diversas bolsas con marihuana, con un peso aproximado de 280 gramos, así como dosis de una sustancia con características similares a la droga "cristal", las cuales habrían de ser distribuidas. Además, aseguraron dos armas de fuego cortas y una larga, cargadores y cartuchos.
Con estas acciones, aseguró el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene el despliegue operativo en las cuatro regiones, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad, con labores de prevención, vigilancia y reacción.
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