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José Luis Cruz Aguilar asume mando en Doceava Zona Militar

El nuevo jefe militar destaca su formación en México y Estados Unidos para combatir la delincuencia.

Por Martín Rodríguez

Mayo 18, 2026 11:32 a.m.
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José Luis Cruz Aguilar asume mando en Doceava Zona Militar

Con una amplia trayectoria en México y el extranjero y reconocimientos en nuestro país y en el exterior con sus labores operativas, José Luis Cruz Aguilar, inició funciones como nuevo jefe de la Doceava Zona Militar.

En una ceremonia en el patio cívico principal del 40 Batallón de Infantería, el jefe de la Cuarta Región Militar, Rubén Darío Díaz Esparza dio posesión al nuevo titular de la Zona a nombre del secretario de la Defensa Nacional.

El nuevo jefe de zona aseguró que habrá coordinación con la Guardia Nacional y con las autoridades civiles del estado y las ciudades.

El funcionario militar prometió completa tranquilidad y que para ese objetivo, "mantendremos las capacidades y la presencia militar, pero además nos conduciremos con transparencia, respeto a los derechos humanos y la proximidad con la gente".

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Instruyó al personal militar a su mando desde esta mañana, a basar su trabajo en la disciplina y el respeto.

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