Sheinbaum explica motivos para cambiar fecha de elección del PJ

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que enviará al Congreso una propuesta de reforma para mover la elección del Poder Judicial al 2028.

Propuesta para modificar la elección del Poder Judicial

La jefa del Ejecutivo federal justificó su propuesta al señalar que en 2027 se elegirán diversos puestos de elección popular, como gobernadores, presidentes municipales y legisladores, y que si se mantuviera la elección Judicial, los electores tendrían que moverse a diversas casillas para votar.

"Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección del poder judicial al 2028 con algunas características especiales. Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal desde que llegó y ella me sugirió que era importante mover la elección al 28 dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27 y que además hay que hacer algunos ajustes.

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Detalles y razones para el cambio de fecha

"Por ejemplo, si fuera en este momento en el 27 la elección, tendría que ser casillas distintas, entonces la gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados en una casilla y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder judicial. Entonces estamos haciendo la propuesta al Congreso para que tengan una sesión extraordinaria para mover la elección del 2028 con algunas características", explicó.