Semarnat analiza megaproyecto Perfect Day en Mahahual

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analiza el megaproyecto turístico Perfect Day, de Royal Caribbean, en el poblado de Mahahual, Quintana Roo.

Acciones de la autoridad

Ante las protestas ciudadanas porque el proyecto podría causar un daño ecológico, la titular del Ejecutivo refirió que se investiga sobre el impacto que podría provocar, para determinar si se concede el permiso de construcción o se busca una alternativa.

"Le pedí a Alicia Bárcena que revisara muy bien, no debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante y particularmente para los arrecifes, Semarnat está haciendo un análisis muy detallado", explicó.

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Manifestaciones y reacciones sociales

Afirmó que "el gobierno no va a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema en esa zona", y si el proyecto afecta la zona, podría buscar una reubicación.

"Se puede, en todo caso, llevar a otro lado, también de ahí mismo, de Quintana Roo, que no tenga tanto impacto en la zona", señaló.

Al respecto, el próximo jueves 21 de mayo, diversas organizaciones civiles convocaron a una manifestación pacífica en la sede de la Semarnat para exigir que se garantice la conservación de los manglares en Mahahual.