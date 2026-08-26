Caen dos por narcomenudeo en Valles

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CIUDAD VALLES.- Dos hombres que presuntamente se dedicaban a la distribución de sustancias ilícitas fueron capturados durante un operativo de la Guardia Civil Estatal.

Se trata de Ángel "N", de 21 años de edad, y Yael "N", de 22 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por probables delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ambos fueron detenidos en la zona urbana, como parte de acciones operativas y de inteligencia.

Supuestamente, los sujetos traían consigo varias dosis de una sustancia granulada y cristalina con características de la droga sintética conocida como "cristal".

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La dependencia añadió que ambos podrían estar relacionados con la distribución de estupefacientes en este municipio.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.