Fotos | Aseguran más de mil litros de "huachicol" en la Valles-Tampico
Emmanuel "N" fue puesto a disposición de FGR y vinculado a proceso por posesión ilícita de hidrocarburo
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La Fiscalía General de la República (FGR), delegación en San Luis Potosí, informó que obtuvo vinculación a proceso contra Emmanuel "N", quien es investigado por su probable participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.
Señaló que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó sólidos datos de prueba al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó vinculación a proceso, impuso medidas cautelares y otorgó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con los hechos, Emmanuel "N" fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) cuando transitaba por la carretera a El Palmar-Avila Camacho, cerca del entronque con la carretera Federal 70, tramo Ciudad Valles-Tampico, y le aseguraron 14 garrafas de 20 litros y cuatro tambos de 200 litros casi llenos con el hidrocarburo, mismo que se presume ilegal.
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Fotos: FGR
"A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", señaló la FGR.
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