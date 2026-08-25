Choque y volcadura en Soledad; sólo daños
Involucró a un vehículo sedán y una camioneta Nissan
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Únicamente daños materiales, fueron el saldo de un choque y volcadura, que involucró a un vehículo sedán y una camioneta Nissan.
Los hechos se registraron en el Circuito Potosí y la calle de Galeana, en Soledad.
La camioneta Nissan recolectora de basura, circulaba sobre el Circuito Potosí, pero al hacer la maniobra para ingresar a calle Galeana, el automóvil Nissan la impacta de su lado derecho en la parte posterior, para terminar volcada.
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Solo hubo daños a los vehículos, por lo que peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso.
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