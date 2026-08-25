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Choque y volcadura en Soledad; sólo daños

Involucró a un vehículo sedán y una camioneta Nissan

Por Redacción

Agosto 25, 2026 01:06 p.m.
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Choque y volcadura en Soledad; sólo daños
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      Únicamente daños materiales, fueron el saldo de un choque y volcadura, que involucró a un vehículo sedán y una camioneta Nissan

      Los hechos se registraron en el Circuito Potosí y la calle de Galeana, en Soledad.

      La camioneta Nissan recolectora de basura, circulaba sobre el Circuito Potosí, pero al hacer la maniobra para ingresar a calle Galeana, el automóvil Nissan la impacta de su lado derecho en la parte posterior, para terminar volcada.

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      Solo hubo daños a los vehículos, por lo que peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso.  

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