Caen dos presuntos extorsionadores

TAMUÍN.- Dos presuntos delincuentes fueron capturados en un operativo conjunto realizado en Tamuín; supuestamente se dedicaban a extorsionar a comerciantes y transportistas.

Se trata de Israel “N”, alias “El Marino”, de 30 años de edad, y Julio “N”, de 36, quienes fueron detenidos dentro del operativo Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), confirmado por elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La SSyPC informó que se les detuvo cuando intentaban extorsionar a un operador de transporte de carga sobre la carretera federal Valles-Tampico.

„Los detenidos presuntamente exigían cuotas a los choferes de tráileres que circulan por esa vía“, detalló la dependencia.

Ambos sujetos fueron sorprendidos a la altura de la colonia Mirasol del municipio de Tamuín, cuando viajaban en un automóvil Volkswagen Jetta color gris, modelo 2005, con el cual habrían interceptado a un camión cargado con ganado bovino para intentar extorsionar a su conductor.

En la acción se aseguró también un teléfono celular, que será parte de las investigaciones.

La SSPC reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o situación de riesgo a través de las líneas de emergencia 911 y 089 de Denuncia Anónima, subrayando que la colaboración ciudadana es clave para inhibir la comisión de delitos en los 59 municipios del estado.