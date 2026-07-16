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Seguridad

Caen dos supuestos vendedores de drogas en el estado

Por Redacción

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Caen dos supuestos vendedores de drogas en el estado
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      En distintos hechos, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres, aparentes distribuidores de droga, asegurándoles decenas de dosis de las sustancias y un arma de fuego.

      En la colonia Progreso de la capital potosina fue detenido Juan "N", de 32 años, a quien se le aseguraron diez paquetes con "cristal", así como un fusil artesanal.

      En una segunda intervención, realizada en el municipio de Axtla de Terrazas, fue detenido Eulogio "N", de 19 años, a quien se le aseguraron 21 dosis también de "cristal".

      Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a la ley.

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      En su informe la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró mantener acciones para fortalecer la seguridad del estado.

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