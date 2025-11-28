Con armas blancas, sorprenden a vándalos
Policías de la Guardia Civil de Soledad , detuvieron a tres hombres por portación de arma prohibida, dichas acciones se llevaron a cabo como parte de labores destinadas a inhibir la comisión de ilícitos.
Sobre la Avenida de Los Pinos, a la altura de la colonia Fidel Velázquez, agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, por lo que se acercaron a indicarle la debida sanción, y después de entrevistarlo se identificó como Francisco “N” de 32 años, encontrándole un objeto punzocortante similar a una navaja.
Juan “N” de 39 años fue detectado en la calle Prolongación de los Valles, en la colonia Cactus, cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, y después de varios minutos de diálogo le fue localizado un utensilio de metal afilado semejante a un cuchillo. Finalmente, en Avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia San Francisco, oficiales municipales tuvieron contacto con quien dijo llamarse Johan “N” de 24 años, quien comenzó a correr cuando notó la presencia de la autoridad; luego de darle alcance le descubrieron un objeto con hoja metálica afilada con las características de una navaja.
A los tres les hicieron saber que serían detenidos por portación de arma prohibida, para después seguir el trámite respectivo ante la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.
