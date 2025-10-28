logo pulso
Camioneta de la CFE termina calcinada en Ébano

El incendio habría sido provocado por una falla mecánica

Por Redacción

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
ÉBANO.- Una camioneta propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quedó reducida a chatarra tras incendiarse en un camino del municipio de Ébano; las pérdidas fueron totales.

El siniestro ocurrió la tarde de este lunes, en el camino que conduce al ejido Estación Velasco. 

Bomberos de este Municipio acudieron al lugar luego de recibir el reporte de que un vehículo estaba envuelto en llamas.

Al arribar, confirmaron que se trataba de una camioneta Chevrolet Cheyenne blanca, de cabina sencilla, perteneciente a la CFE, la cual ya estaba completamente calcinada.

Afortunadamente, los ocupantes de la unidad lograron ponerse a salvo y resultaron ilesos. De acuerdo con las primeras versiones, el incendio habría sido provocado por una falla mecánica.

El vehículo destruido quedó bajo resguardo de las autoridades, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirarlo del lugar.

Cabe señalar que el pasado 2 de junio de 2025, en Ciudad Valles, otra camioneta de la CFE también se incendió en circunstancias similares.

