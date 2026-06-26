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Camioneta derriba poste y se vuelca en la ruá Matehuala

Circulaba por la carretera ´57, cuando el conductor perdió el control de su vehículo

Por Redacción

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Camioneta derriba poste y se vuelca en la ruá Matehuala
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      La volcadura de una camioneta que circulaba por la carretera a Matehuala, dejó como fuertes daños materiales, aunque por suerte no hubo heridos; la unidad acabó con las llantas hacia arriba luego de chocar contra un poste de alumbrado público frente a la colonia Pavón.

      Según los hechos, antes de las diez de la mañana de este jueves, la camioneta tipo Van color blanco, circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección al distribuidor Juárez.

      Poco antes de llegar al puente de Acceso Norte, frente a la colonia Pavón, el conductor perdió el control del volante a la izquierda, chocando contra un poste de alumbrado público al cual derribó desde la base; posteriormente la unidad se volcó quedando sobre su toldo en el desnivel que divide los carriles de la carretera.

      Dos mujeres fueron atendidas en el lugar por los socorristas pero sólo tenían algunos golpes leves, sin que ameritaran ser llevadas a un hospital.

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      Elementos de la Policía Vial de Soledad tomaron conocimiento del accidente y la camioneta fue enviada a una pensión para garantizar el pago de los daños al poste, el cual acabó completamente inservible al ser derribado desde su base.

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