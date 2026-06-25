Detienen a cuatro personas con droga y "ponchallantas" en SLP

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Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil Estatal durante operativos realizados en distintos municipios de San Luis Potosí, por su probable participación en delitos contra la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en Cárdenas fue detenida Ángeles "N", de 38 años, a quien presuntamente le aseguraron diversas dosis de "cristal" y bolsas con marihuana.

En otro operativo, realizado en El Naranjo, fueron detenidos Elsa "N", de 37 años, y Mateo "N", de 22, quienes presuntamente portaban dosis de marihuana.

Además, en Matehuala, agentes estatales detuvieron a Kevin "N", de 22 años, quien viajaba en una motocicleta y fue sorprendido con marihuana y artefactos conocidos como "ponchallantas".

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Las personas detenidas, junto con la droga, la motocicleta y los objetos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad junto con la droga, una motocicleta y diversos objetos asegurados.