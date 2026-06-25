Empleado de gasera choca y abandona camioneta

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CIUDAD VALLES. Una mujer resultó lesionada la mañana de este jueves, luego de un choque entre un vehículo particular y una camioneta de una empresa gasera en el Distribuidor Vial.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Nissan blanca, con razón social Gas Villa de Reyes, circulaba sobre el bulevar México-Laredo, con dirección de la Central de Autobuses hacia la zona centro.

De acuerdo con testigos, al llegar al cruce con avenida Universidad, el conductor de la camioneta habría omitido la luz roja del semáforo y provocó el choque contra un Nissan Sentra blanco, modelo reciente, conducido por una mujer.

Tras el impacto, la conductora del sedán resultó lesionada. El presunto responsable avanzó unos metros y detuvo la camioneta, pero en lugar de auxiliar a la afectada, huyó del lugar y dejó abandonada la unidad.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a la mujer a un sanatorio particular para recibir atención médica.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y pondrían ambos vehículos a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.