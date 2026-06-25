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Dos lesionadas en choque y volcadura en vía a Matehuala

Las dos mujeres lesionadas sufrieron golpes leves y no requirieron atención médica urgente.

Por Redacción

Junio 25, 2026 10:45 a.m.
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Dos lesionadas en choque y volcadura en vía a Matehuala
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      Dos personas resultaron lesionadas al chocar con objeto fijo y volcar en la carretera a Matehuala, frente a la colonia Pavón en Soledad.

      El reporte a las 10:00 de la mañana, cuando la conductora de una camioneta de color blanco circulaba sobre carriles centrales con dirección al distribuidor Benito Juárez, pero metros antes de llegar al puente del Acceso Norte, pierde el control hacia su izquierda impactando con un poste metálico de alumbrado público para finalmente terminar volcada en el desnivel que divide ambos carriles.

      Dos mujeres terminaron con golpes que no ameritaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

      Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad quienes tomaron conocimiento del accidente.

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