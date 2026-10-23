Camioneta vuelca en Salvador Nava; reportan solo daños materiales
Dos vehículos Honda chocaron contra muros de contención; uno terminó volcado. Solo hubo daños materiales.
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Una camioneta Honda terminó volcada en el carril central de Salvador Nava, a la altura de la clínica del ISSSTE, tras impactarse contra el muro que divide la salida hacia la lateral. El percance dejó únicamente daños materiales.
El reporte se recibió alrededor de las 21:00 horas, cuando la unidad circulaba con dirección al distribuidor Juárez. Al llegar al ramal ubicado frente a la clínica, chocó contra el muro y posteriormente volcó.
En el mismo punto, un segundo vehículo Honda se impactó contra el muro de contención de su costado derecho. No se precisó si hubo contacto entre ambas unidades.
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Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. Los vehículos fueron retirados de la cinta asfáltica con apoyo de grúas.
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