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¡Vaya entrevista la que le hizo anoche el periodista Carlos Loret de Mola a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos!...

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Un colega de los medios vaticina que hoy, las redes sociales van a reventar y hasta pronostica una tormenta de memes de todos los colores y sabores...y no es para menos. Si usted, amable lector, no la ha visto, búsquela en YouTube porque no tiene pierde...

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El conductor de Latinus tenía días friegue y friegue, cuestionando y sospechoseando sobre lo que él mismo bautizó como el "Pacto del Aeropuerto". Aventuró que la presidente Claudia Sheinbaum y la mandataria panista "algo" habían acordado en Ciudad Juárez y que las treinta monedas como pago por la impunidad de la segunda, habría sido "la cabeza" de su exfiscal César Jáuregui, quien es juzgado por traición a la patria.

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Cuestionó y cuestionó y anoche obtuvo sus respuestas. Maru Campos negó de entrada que exista algún acuerdo con la presidente y, por el contrario, informó que el encuentro de Ciudad Juárez fue bastante violento y subido de tono. Campos y Sheinbaum se gritonearon, reclamaron y reprocharon de todo durante casi una hora. Al final, presidente y gobernadora acordaron colaboración y apoyo, cosa que nada más se quedó en saliva presidencial, pues nada de lo prometido se ha concretado en los hechos.

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Sin rodeos ni medias tintas, la gobernadora acusó a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel de tener vínculos con el narco, lo mismo que su "coordinador estatal" y virtual candidato a la gubernatura, el exalcalde de Ciudad Juárez.

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Sobre su exfiscal, hoy en prisión, Campos informó que efectivamente ha trabajado a su lado por muchos años, pero que al ver el embate desde el gobierno federal le advirtió que no resultaba adecuado que buscara la alcaldía de la ciudad de Chihuahua. Pronosticó que Morena iría con todo en su contra. Él, envalentonado, no le hizo caso y hoy está en prisión.

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Campos dijo que al final de su encuentro con Sheinbaum se despidieron con un "abrazo de Acatempa n" y que la presidenta se le quedó viendo fijamente para decirle precisamente la frase que titula este editorial: "no tienes ni un pelo

de pendeja".

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¿Recuerda cómo comenzó el desabasto de medicinas en el sector salud? Exacto, con la acusación del mitómano expresidente Andrés Manuel López Obrador de corrupción en las compras consolidadas. Fiel a su estilo, primero le partió su maraca a todo y ya luego buscó como remediaba la situación... y aún no "dan pie con bola".

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Y ahí va de nuevo doña Claudia Sheinbaum, pero ahora con la Modalidad 40 de pensiones. Jura que trabajadores que han aportado a su sistema de retiro hasta por 30 años, cometen fraude y sangran al empobrecido IMSS. ¿La solución?, cerrar la puerta a la posibilidad de mejorar ingresos durante la vejez para miles y miles (quiza millones, dicen algunos expertos) de mexicanos cercanos ya a la edad de jubilarse.

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Lo que viene, según abogados y académicos, es un aluvión de amparos porque la medida es simplemente ilegal. Los sindicatos ya proponen la creación de un frente nacional opositor a la medida.

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Lo dicho: los gobiernos de Morena amputan el pie cuando se les ocurre solucionar la molestia que causa una uña enterrada.

¿Por qué nos odiarán tanto a los mexicanos?

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¡HASTA MAÑANA!