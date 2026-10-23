Más de treinta personas fueron detenidas en las últimas horas

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La Guardia Civil Estatal dio a conocer que, durante las últimas horas, un total de 33 personas resultaron detenidas en diferentes hechos que tuvieron lugar en diversas zonas de la entidad.

Esto, como parte de los dispositivos permanentes de seguridad y prevención implementados en las cuatro regiones por la Guardia Civil Estatal, que intervino en hechos constitutivos de delito que vulneran el orden y la tranquilidad de la población.

Durante estas acciones fueron aseguradas 89 dosis de "cristal", 1,096.8 gramos de marihuana, además de una dosis de cocaína.

En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrendó su compromiso de fortalecer las estrategias de vigilancia y combate a la delincuencia, mediante acciones permanentes.

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