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Ilegal, el "decretazo" del IMSS, advierten

Líderes sindicales y especialistas en derecho laboral y pensiones reprueban el decreto

Por El Universal

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Ilegal, el "decretazo" del IMSS, advierten
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      Ciudad de México.- Especialistas en derecho laboral y pensiones además de líderes sindicales señalan que el "decretazo" del Consejo Técnico del IMSS está por encima de la ley ya que elimina un derecho para miles de trabajadores que aspiraban a una pensión digna. Asimismo, vaticinan una ola de amparos ante esta decisión por inconstitucional.

      IMSS decretazo y su impacto en la Modalidad 40

      El abogado laboral Carlos Mendoza expuso que "la primera pregunta que nos debemos hacer es si dicho decreto está por encima de la ley y es obvio que no, por lo que es ilegal y se puede combatir con amparos".

      Indicó que la Modalidad 40 está contemplada en la ley y establece reglas. Rechazó que con la modalidad se cometan fraudes, "no puede ser un fraude un esquema diseñado en la ley. Lo que está buscando el IMSS y el gobierno es castigar las pensiones de los trabajadores porque es evidente que se le están agotando los recursos".

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      Asimismo, expuso que es evidente que este decreto será impugnado y se espera una oleada de amparos indirectos.

      Reacciones sindicales y académicas contra el decreto

      Gerardo Ríos, dirigente del Sindicato Independiente del Nacional Monte de Piedad, dijo que esta medida afecta a miles en el país que estaban en espera de una jubilación digna, por lo que dijo que es necesario que las organizaciones sindicales que no estén atadas al gobierno formen un frente contra "el decretazo".

      "El acuerdo para acotar la Modalidad 40 es regresivo y anticonstitucional porque va en contra de los derechos de los trabajadores", advirtió el Jorge Antonio Loyo Pérez, catedrático de la Universidad Iberoamericana.

      Asimismo, rechazó los señalamientos de Claudia Sheinbaum en el sentido de que se trata de un esquema fraudulento que representa una sangría multimillonaria para el IMSS y considera injusto que se cierre la posibilidad de mejorar la pensión de los trabajadores que han cotizado durante 30 años o más.

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      Modalidad 40: nuevas restricciones y reclamos marcan el jueves

      El IMSS aclaró a quiénes afectan los cambios, Sheinbaum los defendió y el instituto de contadores cuestionó su sustento legal.

      Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, indicó que al gobierno de la 4T se le están complicando las pensiones y los números ya no le dan y por ende toma este tipo de decisiones que afecta a los trabajadores formales del país.

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