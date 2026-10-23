Padre e hijo tienen mortal accidente en la carretera ´70

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Dos comerciantes, padre e hijo, originarios de Ciudad Fernández, perdieron la vida luego de que la camioneta en que viajaban se fue a un voladero cuando circulaban por la carretera ´70 libre a Rioverde, en su tramo Santa Catarina-Rioverde.

El accidente tuvo lugar la mañana del jueves cuando los comerciantes, Adán García Ávila y su hijo Eduardo García Nájera de 43 años, iban en una camioneta de tres toneladas por la mencionada carretera.

Fue en el kilómetro 209, a la altura de Las Rusias, en donde quien conducía la camioneta perdió el control del volante y así la unidad se fue a un barranco de unos 70 metros de profundidad; quedó totalmente destrozada entre rocas y maleza con los dos ocupantes dentro, los cuales finalmente fallecieron sin que alguien que pudiera auxiliarlos.

Algunos testigos del accidente pidieron ayuda y al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a los comerciantes y se percataron que ya habían perdido la vida a consecuencia de los golpes que presentaban.

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Los brigadistas de la Cruz Roja iniciaron las maniobras para sacar los cuerpos del infortunados del voladero y se auxiliaron con diversas herramientas como arneses, camillas y un tripoide para descender hasta donde se encontraban.

Participaron en el rescate técnicos de rescate vertical y de extracción vehicular, quienes estuvieron trabajando durante más de ocho horas ante la complejidad y acceso del terreno, aunque finalmente pudieron sacar los cuerpos que fueron enviados al Semefo de Rioverde para ser entregados a los familiares.

Los ahora occisos, Adán García y su hijo Eduardo García, tenían su domicilio en el Barrio Segundo El Refugio, en Ciudad Fernández, en donde eran comerciantes ampliamente conocidos entre la población de ese municipio y de Rioverde, en donde tenían diversos negocios de abarrotes y fruterías.