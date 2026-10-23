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Resultaron unas "lumbreras" 65 juzgadores de SL

Obtuvieron calificaciones satisfactorias y hasta sobresalientes

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Resultaron unas "lumbreras" 65 juzgadores de SL
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      Sólo una de las 66 personas juzgadoras de primera instancia evaluadas en el estado quedó por debajo del nivel esperado, mientras que 65 obtuvieron calificaciones satisfactorias o sobresalientes.

      Resultados y metodología de la evaluación

      Los resultados del Tribunal de Disciplina Judicial colocan al 98.48% en las dos categorías más altas, en un proceso que puede tener consecuencias para la permanencia en el cargo y cuya documentación técnica todavía está en proceso de publicación.

      De acuerdo con el informe, 55 juzgadores alcanzaron entre 90 y 100 puntos y otras 10 obtuvieron entre 80 y 89. La evaluación no dependió únicamente de un examen de conocimientos: también tomó en cuenta productividad, competencias profesionales, conocimientos jurídicos, profesionalidad, capacitación y satisfacción de los usuarios.

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      El proceso comenzó en abril e incluyó inspecciones a los órganos jurisdiccionales, revisión documental y un examen presencial aplicado el 28 de agosto.

      El Tribunal informó que los lineamientos, la metodología y los instrumentos de evaluación siguen en proceso de publicación, documentos necesarios para conocer con mayor detalle los criterios utilizados para integrar las calificaciones.

      La evaluación forma parte de los mecanismos de vigilancia del desempeño de las personas juzgadoras que asumieron sus cargos tras la elección judicial. La presidenta del Tribunal, Zelandia Bórquez Estrada, había explicado que una calificación global menor a ocho no implica una destitución inmediata: la persona evaluada puede presentar una valoración extraordinaria, pero una segunda reprobación sí podría derivar en su remoción.

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      El resultado general deja una pregunta pendiente sobre el alcance de la evaluación: además de conocer cuántas personas aprobaron, la publicación de la documentación técnica permitirá revisar cómo se aplicaron los criterios y qué elementos respaldan las calificaciones.

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