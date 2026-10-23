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Seguridad

Camión materialista causa carambola

Por Redacción

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Camión materialista causa carambola
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      Tres vehículos participaron en una carambola registrada en el bulevar Rocha Cordero, a la altura de la Cañada del Lobo, en donde solamente hubo daños materiales sin que resultaran personas lesionadas.

      El percance tuvo lugar cerca de las ocho de la mañana de este jueves, inicialmente un camión materialista tipo volteo con remolque acoplado, se desplazaba por el bulevar en dirección de Lomas hacia la avenida Juárez.

      Fue a la altura de la entrada a la Cañada del Lobo, en la colonia Tierra Blanca, en donde el chofer no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil KIA de color azul, al cual proyectó a su vez contra una camioneta tipo JEEP color verde.

      Ante el impacto, el automóvil que quedó en medio se llevó la peor parte y terminó prácticamente en pérdida total, en tanto que los daños de los otros vehículos fueron mínimos. Además,  por suerte, no hubo personas lesionadas.

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      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente en espera de que los involucrados pudieran llegara a un acuerdo reparatorio, respecto a los daños materiales a través de sus aseguradoras.

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