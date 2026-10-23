Locatarios someten a falsificador de billetes

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Ahogados por la presencia constante de timadores, comerciantes del Mercado Hidalgo se organizaron, sometieron y detuvieron a uno de un grupo de defraudadores que han sorprendido a los locatarios con pagos de billetes falsos de quinientos pesos.

Gran parte de las víctimas son personas que llevan sus ventas de día a día, para quienes quinientos pesos pueden hacer la diferencia entre obtener la ganancia del día o salir debiendo.

Los comerciantes estudiaron por meses los movimientos de personas que con frecuencia acudían a darles billetes de 500 pesos incluso hasta la señora que reporta ventas muy pequeñas a diario, a personas de diferentes giros mercantiles y también a negocios de preparación de alimentos y vendedores de diversas mercancías.

De manera adicional, registraron el perfil de las personas hasta que un grupo de ellas acudió a tratar de estafar a los propietarios de algunos locales.

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Una vez que cayó un billete falso, los comerciantes se organizaron y sometieron al joven que extendió el billete, justo cuando otras dos personas huían del lugar.

En tanto llegaba la policía, algunas personas forcejearon con los comerciantes tratando de impedir la detención, hasta que finalmente sometieron al ahora detenido mientras llegaron los elementos de Policía Municipal.

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Detención y seguimiento legal del caso

Los comerciantes explicaron que una vez que se dio la detención, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público federal y comentaron que una vez que fue calificada la legalidad de la detención, se estableció que el hombre asegurado ya contaba con antecedentes penales.