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Captan choque y fuga en Himno Nacional; responsable abandona el lugar

El accidente ocurrió el 2 de abril y quedó grabado por cámaras de vigilancia en el cruce con León García

Por Redacción

Abril 08, 2026 08:00 a.m.
A
Captan choque y fuga en Himno Nacional; responsable abandona el lugar

Un accidente vial ocurrido el pasado 2 de abril en el cruce de Himno Nacional y León García quedó registrado por cámaras de vigilancia, donde una camioneta impactó por detrás a un automóvil Mazda rojo y posteriormente huyó del lugar.

De acuerdo con el video que ya circula en redes sociales, la unidad señalada como responsable se incorporó al carril sin precaución, provocando el choque contra el vehículo afectado.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta abandonó la zona sin hacerse cargo de los daños, dejando a la persona afectada sin respuesta inmediata.

Actualmente, el afectado busca identificar al vehículo involucrado para que el responsable responda por los daños ocasionados, mientras el caso ha generado reacciones en redes sociales.

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