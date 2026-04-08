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Ataque armado contra familia deja una mujer muerta

Disparan contra vehículo en movimiento; menor que viajaba con la pareja resulta ileso

Por El Universal

Abril 08, 2026 07:17 a.m.
A
Ataque armado contra familia deja una mujer muerta

Un grupo armado atacó con disparos de armas automáticas a los miembros de una familia que viajaban en un vehículo Honda, por la calle Benito Juárez, de la colonia Miguel Hidalgo. En los hechos, una mujer perdió la vida y su esposo resultó con heridas graves, en tanto el menor de edad que los acompañaba resultó ileso.

Las autoridades de seguridad estatal y municipal fueron alertadas sobre detonaciones de armas de fuego, muy cerca del templo católico Santo Niño de la Salud, por lo que al acudir al sitio, encontraron personas heridas dentro de un vehículo.

El personal de emergencia que acudió al lugar del atentado, al revisar la situación de la pareja, determinó que la mujer, cuya identidad aún no se ha dado a conocer, había quedado muerta en el lado del copiloto al recibir varios impactos de bala.

La persona de sexo masculino que conducía el Honda, de color gris, quedó gravemente herido al volante, por lo que los paramédicos lo estabilizaron y trasladaron a un hospital, en tanto que el menor de edad que viajaba con ellos resultó ileso.

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