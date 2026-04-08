Calor, viento y lluvias: así el clima en SLP este miércoles

San Luis Potosí enfrentará este miércoles 8 de abril de 2026 un ambiente cálido a caluroso durante el día, con mañanas frescas a muy frescas y presencia de bancos de niebla, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Además, se advierte que habrá vientos con rachas fuertes por la tarde, así como probabilidad de lluvias puntuales en distintas regiones del estado, principalmente en zonas serranas.

La dependencia pidió extremar precauciones, ya que también persisten condiciones propicias para incendios forestales y urbanos, especialmente en la zona Centro y Altiplano.

En cuanto a temperaturas:

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Zona Centro: máxima de 30 grados y mínima de 9

Zona Huasteca: máxima de 31 grados y mínima de 18

El llamado es a la población a tomar precauciones ante cambios bruscos de clima, evitar actividades de riesgo por viento y mantenerse atentos a los avisos oficiales.