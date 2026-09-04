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Capturan a individuo por golpear a su pareja

Por Redacción

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a individuo por golpear a su pareja
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      La Fiscalía General del Estado, a través de elementos de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan "N", por su probable intervención en el delito de violencia familiar, en concurso real con violencia familiar, en la capital potosina.

      La Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, inició las investigaciones por los probables hechos ocurridos en marzo de 2024 y agosto de 2025, en la colonia Colorines, donde el señalado presumiblemente agredió física y verbalmente a su pareja.

      Agentes del Ministerio Público obtuvieron de un Juez de Control la orden de aprehensión contra Juan "N". En cumplimiento de dicho mandamiento, elementos de la PDI implementaron acciones de búsqueda que permitieron localizar al imputado en calles de la colonia Aguaje 2000.

      Tras identificarse como agentes investigadores, le informaron sobre el ordenamiento judicial en su contra y sus derechos como persona detenida. Posteriormente, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y que determinará su situación legal.

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